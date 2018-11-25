2018/11/25 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الطاولة على بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، معلنا استقالته قبل أيام، وعادت الحكومة الإسرائيلية من جديد بأغلبية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الانتخابات المبكرة.. سيف تسلطه صراعات اليمين المتطرف على رقبة نتنياهو) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الانتخابات المبكرة.. سيف تسلطه صراعات اليمين المتطرف على رقبة نتنياهو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).