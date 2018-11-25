2018/11/25 | 03:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- “لا يوجد أبد، الأبد ينتهي بعمر الإنسان، ليس هناك أبد مطلق، الجميع سيموتون، ولن يبقى الحاكم حاكما مئة أو مئتي سنة”.بهذه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعديل الدستور.. طريق السيسي للبقاء في السلطة “للأبد”) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعديل الدستور.. طريق السيسي للبقاء في السلطة “للأبد”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).