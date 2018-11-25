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تعديل الدستور.. طريق السيسي للبقاء في السلطة “للأبد”
2018/11/25 | 03:33
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- “لا يوجد أبد، الأبد ينتهي بعمر الإنسان، ليس هناك أبد مطلق، الجميع سيموتون، ولن يبقى الحاكم حاكما مئة أو مئتي سنة”.

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