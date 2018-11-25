4 فعاليات اقتصادية مرتقبة في الأسواق العالمية خلال الأسبوع

2018/11/25 | 03:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من: نهى النحاس

مباشر: ينتظر المستثمرون في الأسواق العالمية بداية أسبوع جديد يتخلله عدداً من الأحداث الاقتصادية الهامة أبرزها بيانات النمو االاقتصادي في الولايات المتحدة.

كما من المقرر أن يتحدث عدد من مسؤولي البنوك المركزية في مناسبات مختلفة، إلى جانب بيانات التضخم في منطقة اليورو.

النمو الاقتصادي الأمريكي

تكشف الولايات المتحدة بيانات القراءة الثانية للنمو الاقتصاد عن الربع الثالث من العام الجاري وسط توقعات إيجابية.

وتشير تقديرات المحللين إلى أن الناتج الإجمالي المحلي في أكبر اقتصاد العالم ارتفع بنحو 3.6% في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر الماضي.

وكانت بيانات القراءة الأولى أظهرت أن النمو الاقتصادي الأمريكي ارتفع بنسبة 3.5% في الربع الثالث من 2018.

وأوضحت البيانات الأولية أن الاستهلاك الشخصي سجل زيادة بنحو 4% في الفترة من يوليو وحتى سبتمبر، مقابل 3.8% في الربع الثاني من 2018.

تصريحات مسؤولي البنوك المركزية

يشهد يوم الاثنين فعاليات اقتصادية هامة بحضور عدد من مسؤولي البنوك المركزية حول العالم.

ومن المقرر أن يتحدث مارك كارني رئيس بنك إنجلترا في حفلة توقيع كتاب جديد للاقتصادي آلان جريسبان في لندن.

أما ماريو دراجي محافظ المركزي الأوروبي، فسيتحدث في اليوم نفسه أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل وذلك حول السياسة النقدية والاقتصاد الأوروبي والعالمي.

وفي يوم الأربعاء يتحدث رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جلسة نقاشية بالنادي الاقتصادي في نيويورك بعنوان "إطار بنك الاحتياطي الفيدرالي لمراقبة الاستقرار المالي".

وفي يوم الجمعة سيتم الكشف عن محضر اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير والذي قرر فيه الإبقاء على معدل الفائدة عند مستوى يتراوح بين 2% و2.25%.

بيانات التضخم بمنطقة اليورو

تكشف منطقة اليورو بيانات معدل التضخم الأولية عن الشهر الجاري يوم الجمعة وسط توقعات تباطؤه.

وتشير التوقعات إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو سيرتفع بنحو 2.1% في شهر نوفمبر الجاري، مقابل 2.2% في أكتوبر الماضي.

وفي الشهر الماضي ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي يستثني التبغ والكحوليات في منطقة اليورو إلى 1.1% على أساس سنوي، مقابل 0.9% في سبتمبر السابق له.

لقاء ترامب وشي جين بينغ

يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنظيره الصيني شي جين بينغ في بينوس إيرس في 30 نوفمبر و1 ديسمبر، على هامش تواجدهما في قمة الـ20.

ومن المتوقع أن يتناول الجانبان مناقشة المسائل التجارية المشتركة بما فيها قضية التعريفات الجمركية العالقة.

وحتى الآن نفذت الولايات المتحدة في العام الجاري رسوما جمركية ضد واردات من الصين قيمتها 250 مليار دولار.

وكانت تقارير صحفية أفادت في الفترة الماضية أنه حال فشل تلك المحادثات المرتقبة فإن إدارة ترامب ستتجه لتطبيق جولة جديدة من التعريفات ضد الصين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (4 فعاليات اقتصادية مرتقبة في الأسواق العالمية خلال الأسبوع) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (4 فعاليات اقتصادية مرتقبة في الأسواق العالمية خلال الأسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).