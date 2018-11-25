البنك المركزى الإيراني يستجدي المصدرين : أعيدوا العملة

2018/11/25 | 03:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نتقد عبد الناصر همّتي محافظ البنك المركزي الإيراني المصدرين الايرانيين الرئيسيين قائلا في برنامج تلفزيوني إنه "منذ بداية العام كانت لدينا صادرات غير نفطية قيمتها 27 مليار دولار لكن العملة الصعبة التي عادت للبلاد حتى الآن هي أقل من 7 مليارات دولار."

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