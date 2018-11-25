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ماكرون عن احتجاجات باريس: لا مجال لهذا العنف في الجمهورية
2018/11/25 | 03:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بعد أن أشعلت المحروقات شوارع العاصمة الفرنسية باريس، أمس السبت، مما اضطر الشرطة لاستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه خلال اشتباكها مع آلاف المحتجين الغاضبين، وجه الرئيس إيمانويل ماكرون الشكر لقوات الشرطة على "شجاعتها وكفاءتها المهنية" في التعامل مع المتظاهرين.

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