عرب الأحواز يدعون البلدان الغربية والإقليمية لدعم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران

2018/11/25 | 03:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا معارضون من عرب الأحواز في إيران، البلدان الغربية والإقليمية إلى دعم المقاطعة التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على نظام طهران.

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