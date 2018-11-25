English | وظائف


عرب الأحواز يدعون البلدان الغربية والإقليمية لدعم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران
2018/11/25 | 03:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دعا معارضون من عرب الأحواز في إيران، البلدان الغربية والإقليمية إلى دعم المقاطعة التي تفرضها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على نظام طهران.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرب الأحواز يدعون البلدان الغربية والإقليمية لدعم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرب الأحواز يدعون البلدان الغربية والإقليمية لدعم العقوبات الأمريكية المفروضة على طهران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شاهد بالفيديو | الشريف علي ابن الحسين : بعد عام 2003 تكونت جمهورية الفساد حتى يومنا هذا
⋙ حبيب جبر يطالب الدول الأوروبية بمحاسبة إيران على إرهابها ضد الشعوب المحتلة
⋙ قاسم المذحجي: الإعلام القطري المنحط يهاجم السعودية بالوكالة عن إيران
⋙ شاهد بالفيديو | بالفيديو .. تفجير محكم لمدخنة عملاقة في محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم جنوب استراليا
⋙ بالفيديو.. فرار سكان إحدى مناطق سيطرة "قسد" في دير الزور بعد دخول "داعش"
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | الشريف علي ابن الحسين : بعد عام 2003 تكونت جمهورية الفساد حتى يومنا هذا
⋙ شاهد بالفيديو | بالفيديو .. تفجير محكم لمدخنة عملاقة في محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم جنوب استراليا
⋙ بالصور.. سيول تصل لوادي حوران غربي الرطبة في الانبار
الأكثر شيوعا