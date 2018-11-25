2018/11/25 | 04:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر العالم والسياسي البارز حسين المؤيد، من مخططات صفوية لاختراق المدن والمحافظات السنية في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المؤيد: السنة في العراق مستهدفون في الهوية والوجود) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المؤيد: السنة في العراق مستهدفون في الهوية والوجود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).