أمجد طه: حماس يد ايران واختطفت قطاع غزة

2018/11/25 | 04:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط، والخبير في الشؤون السياسية، بعدم تداول أي معلومة مصدرها ميليشيات حماس المتطرفة.

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