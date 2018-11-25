بالفيديو.. فرار سكان إحدى مناطق سيطرة

2018/11/25 | 04:31

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Sputnik Mikhail Voskresenskiy

مدينة هجين في دير الزور شرقي سورية_ أرشيف

رصدت كامرات نشطاء فرار سكان منطقة كرانيج شرق الفرات في محافظة دير الزور السورية، عقب سيطرة مسلحي "داعش" عليها إثر شنهم هجمات متواصلة.

ويبين شريط مصور، عناصر التنظيم وهم يدخلون المنطقة عقب انسحاب "قوات سورية الديمقراطية" المدعومة بالتحالف الدولي منها، بسبب شراسة الاشتباكات بين القوات الكردية ومسلحي داعش للسيطرة على المنطقة.

وأفاد شهود عيان بمقتل 47 من "قوات سورية الديمقراطية" يومي الجمعة والسبت، مشيرين إلى أن الهجمات استهدفت قريتي البحرة وغرانيج، إضافة إلى منطقة قريبة من حقل التنك النفطي، الذي تستخدمه قوات "قسد" موقعا عسكريا.

المصدر: RT

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