قاسم المذحجي: الإعلام القطري المنحط يهاجم السعودية بالوكالة عن إيران

2018/11/25 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الناشط السياسي قاسم المذحجي، سياسات الإعلام القطري المنحط والذي يعمل على تشويه سمعة المملكة العربية السعودية بالنيابة عن إيران.

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