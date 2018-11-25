حبيب جبر يطالب الدول الأوروبية بمحاسبة إيران على إرهابها ضد الشعوب المحتلة

2018/11/25 | 04:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب حبيب جبر، رئيس حركة النضال الأحوازي من كوبنهاغن، الدول الأوروبية بمحاسبة إيران على إرهابها ضد الشعوب المحتلة.

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