موعد مباراة برشلونة القادمة ضد آيندهوفن في دوري أبطال أوروبا 2018-19

2018/11/25 | 06:08

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يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على آيندهوفن يوم الأربعاء القادم 28 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 20 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إطار الجولة الخامسة من دوري مجموعات دوري أبطال أوروبا 2018-19، وسيستضيف المباراة استاد فيليبس.





البلاوجرانا هو أول الفرق التي ضمنت التأهل لدور الـ16 من الكأس ذات الأذنين، وذلك بعد تعادله في الجولة الرابعة من دور المجموعات إيجابياً مع الإنتر بهدفٍ لمثله، حيث أصبح رصيده 10 نقاطٍ بفارق 3 نقاط من النيراتزوري، وأصبح الفارق بينه وبين توتنهام الثالث هو 6 نقاط.



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لم يفز آيندهوفن بأي مباراة في المسابقة حتى الآن، ويرجع هذا إلى وقوعه في مجموعة الموت رفقة الكتلان وثعابين العاصمة الإيطالية وديوك العاصمة الإنجليزية، ولم يجمع الفريق الهولندي إلا نقطةً واحدةً حتى الآن من تعادله مع أبناء بوتشيتينو في الجولة الثانية، ليقبع في قاع المجموعة ويفقد الأمل في الصعود، لكنه يحتا للفوز على برشلونة للعب على آخر أمل له وهو الحصول على المركز الثالث الذي يحول إلى الدوري الأوروبي.





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موعد مباراة برشلونة ضد آيندهوفن فالفيردي: ديمبيلي موهبة عظيمة ونتوقع منه الكثير

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

آيندهوفن - برشلونة استاد فيليبس الأربعاء 28 نوفمبر 2018 ميلادياً، 20 ربيع الأول 1440 هجرياً، 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية لم يتحدد بعد

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