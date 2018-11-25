موعد مباراة النصر ضد مولودية الجزائر، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

2018/11/25 | 06:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال

يفتح استاد الأمير 5 جويلية 1962 أبوابه لاستضافة قمة عربية من العيار الثقيل بين النصر السعودي ومولودية الجزائر يوم الثلاثاء القادم 27 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 19 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إياب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19.





يدخل العالمي هذا اللقاء بعد خسارته مباراة ذهاب دور الـ16 من كأس زايد للأندية الأبطال، التي أقيمت على ملعبه يوم 6 من الشهر الجاري بنتيجة (0:1)، وسيسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية والفوز بهدفين دون تلقى أي أهداف ليخطف بطاقة التأهل لدور الـ8 من البطولة.



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على الجانب الآخر فريق مولودية الجزائر سيخوض هذه المواجهة بكل قوة وسيسعى لتأمين نتيجة الذهاب، لن يحتاج الفريق سوا التعادل السلبي، أو الفوز بأي نتيجة على النصر ليلحق بالفرق المتأهلة للدور المقبل.

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موعد مباراة النصر ضد مولودية الجزائر والقنوات الناقلة

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مولودية الجزائر - النصر استاد 5 جويلية 1962

الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 ميلادياً، 19 ريع الأول 1440 هجرياً، 21:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت الجزائر لم يتحدد بعد أبوظبي الرياضية 1

الغيابات والتشكيل المتوقع النصر سيفتقد النصر لخدمات حارسه براد جونز بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في الكلاسيكو ضد أهلي، والتي ستتسبب في غيابه عن الملاعب لمدة لا تقل عن 6 أسابيع، ولن يغيب أي لاعب آخر عن العالمي بداعي الإيقاف أو الإصابة.





مباراة #العالمي القادمةالأربعاء ..



#النصر _مولودية الجزائرفي الجزائر ..والموعد بين العالميين بإذن الله #نصر 😍💛💙 pic.twitter.com/zkpc8HlM7D

— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) November 23, 2018سيدفع كارينيو بوليد عبد الله بدلًا من جونز المصاب، وسيدفع بعمر هوساوي وأوفيني في مركز قلب الدفاع، بينما سيقود محمد السهلاوي هجوم الفريق لعدم قيد عبد الرزاق حمد الله في القائمة المشاركة في البطولة العربية.





التشكيل | 4-2-3-1

وليد عبد اللهعوض خميس - عمر هوساوي - برونو أوفيني - سلطان الغنامعبد العزيز الجبرين - بيتروسأحمد موسى - يحيى الشهري - نور الدين أمرابطمحمد السهلاوي

الغيابات والتشكيل المتوقع لمولودية الجزائر

سيفتقد مولودية الجزائر في هذا اللقاء مدافعه إسلام عروس بسبب الإيقاف، وذلك بعد تلقيه بطاقة حمراء في مباراة الذهاب، ولن يفتقد الفريق أي لاعب بسبب الإصابة، وستكون كل الأوراق متاحة أمام المدرب عادل عمروش لخوض هذه المباراة.





سيبدأ المدرب الجزائري بنفس الطريقة الذي اعتاد عليها في المباريات السابقة، وسيدفع بأيوب عزي في مركز الجناح الأيمن لتعويض غياب عروس، وسيعتمد على الثلاثي منصور وحدوش وبورديم، بالإضافة إلى هشام نقاش لقيادة خط الهجوم.

التشكيل | 4-2-3-1

فريد شعالعبد الرحمن حشود - زيدان مباراكو - - براهيم بوديبودا - أيوب عزي - إسلام عروسأليو دينج - سفيان بن دبكةمنصور بن عثمان - زكريا حدوش - عبد الرحمن بورديمهشام نقاش

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