موعد مباراة الهلال القادمة ضد النفط العراقي في البطولة العربية 2018-19

2018/11/25 | 07:12

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يحل الهلال السعودي ضيفاً ثقيلاً على النفط العراقي يوم الجمعة القادم 30 نوفمبر 2018 ميلادياً، الموافق 22 ربيع الأول 1440 هجرياً، وذلك في إياب دور الـ16 من البطولة العربية 2018-19، وسيستضيف المباراة استاد فرانسو حريري.





أغرق الموج الأزرق الفريق العراقي برباعيةٍ نظيفةٍ في مباراة الذهاب التي استصافها استاد الأمير فيصل بن فهد، ما يعني أن الزعيم وضع قدماً في ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19، فحتى الخسارة بأي نتيجة بفارق 4 أهدافٍ أكبر من (4-0) ستضمن له الصعود لدور الـ8، وذلك بعد اللجوء لقاعدة الهدف بهدفين خارج الأرض.



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يسير الهلال بخطى ثابتة في الدوري السعودي 2018-19، فحتى الآن لم يخسر أي مباراة من العشرة التي خاضها، وحتى بعد تعادله مع الفيصلي في الجولة الأخيرة بهدفٍ لمثله، ظل في المركز الأول برصيد 28 نقطة، لكن الفارق بينه وبين النصر الوصيف قل وأصبح 3 نقاطٍ فقط بعد فوز العالمي بديربي الرياض على الشباب بهدفٍ نظيف.





تركي آل لشيخ بعد تعادل الهلال - ولع الدوري

موعد مباراة النفط ضد الهلال والقنوات الناقلة الفيصلي يُعطل انتصارات الهلال ويخطف نقطة التعادل

المباراة

الملعب

الموعد

الحكم القناة الناقلة

النفط - الهلال استاد فرانسو حريري، أربيل الجمعة 30 نوفمبر 2018 ميلادياً، 22 ربيع الأول 1440 هجرياً، 17:00 بتوقيت السعودية والعراق، 16:00 بتوقيت مصر لم يتحدد بعد أبوظبي الرياضية 1

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