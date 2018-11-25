زهير الخويلدي - التفكير النقدي في العقلانية المعاصرة

2018/11/25 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #زهير_الخويلدي " لم تعد الفلسفة تصنع العلم بل صار العلم هو الذي يخلق الفلسفة" -غاستون باشلار-تبدو العقلانية المعاصرة محاصرة من عدة أسوار دوغمائية ومجموعة من الممارسات النظرية المبتسرة ويهددها الإفراط في الاعتقاد في وجودها ويفتك منها السجال والتناطح والانتقاد أسلحتها الثورية في النقد.إذا كان الاعتقاد يقطن في المساحة التي ينشط ضمنها الظن والرأي بصورة ضعيفة وباهتة ويظل في حاجة إلى دليل من أجل إثبات وجاهة نظره و......

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