سامي الذيب - عتاب من متابعي

2018/11/25 | 07:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب يصلي يوميا من يعبر لي عن امتنانه لما اكتب.وانا اذ اشكرهم جيمعا لا ارى حاجة لنقل اقواله.ويصلني من وقت لآخر عتاب من بعض متابعيوالعتاب هو دليل على اهتمامهم فأقوم في في بعض الأحيان بالرد عليهموهنا افرق بين العتاب والشتائم، وما اكثرها.وقد قررت بالرد على الشتامين بعبارة واحدة: شكرا على مروركم.وأنا ارى ان الشتامين يستحقون أيضا الشكر، مثلهم مثل المداحين، إن لم يكن اكثر لأنهم يعبرون عن جرح ف......

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