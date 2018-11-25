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شاهد بالفيديو | عدسة الفرات تتجول في محافظة النجف الاشرف _ شارع الغدير
2018/11/25 | 07:21
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شاهد بالفيديو | عدسة الفرات تتجول في محافظة النجف الاشرف _ شارع الغدير

مصدر الفيديو: czWwKmIlYjw

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