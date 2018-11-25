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حدث في مثل هذا اليوم 25 تشرين الثاني
2018/11/25 | 07:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 25  نوفمبر أو 25 تشرين الثاني أو يوم 25 11 (اليوم الخامس والعشرين من الشهر الحادي عشر) هو اليوم التاسع والعشرين بعد الثلاثمائة (329)

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