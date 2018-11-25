بدر تأمل بترك حسم ترشيح الفياض للبرلمان

2018/11/25 | 07:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعربت كتلة بدر النيابية، عن أملها بترك حسم ترشيح فالح الفياض، لمجلس النواب.وقال النائب عن بدر، عباس الزاملي، لوكالة {الفرات نيوز}، "نأمل من السيد مقتدى الصدر، ترك ترشيح الفياض لمجلس النواب ودعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في المرحلة المقبلة".وأضاف، ان "حسم الوزارات يكون بالتوافق وبخلافه فسيكون البرلمان هو الفيصل" مبيناً، ان "عبد المهدي طرح الأسماء في جلسة منح الثقة وستطرح نفس الأسماء في الوزارات المتبقية بتغيير مرشحين أثنين او ثلاثة" مبينا ان "هناك استحقاقات انتخابية في مجلس النواب".وأوضح الزاملي، ان "تحالفي الاصلاح والبناء كان لديهم رأي في الفياض في شغل حقيبة الداخلية وتأجل الحسم لأكثر من مرشح ومتمسكون بالفياض كونه مرشح من عبد المهدي" مؤكداً ان "الفياض لم يقدم كمرشح وحيد للمنصب وان رفضه يعني ان نحتكم الى تصويت البرلمان والاغلبية في الاختيار وهذا من أسس الديمقراطية".وتابع، ان "عبد المهدي قال ان بعض الكابينة الوزارية حصل بتوافقات وإستحقاقات هو يراعي التوافقات السياسية من أجل المرحلة المقبلة، وأعتقد انه لم يحصل طرح أي بديل عن الفياض ونظرتها لعبد المهدي انه رجل المرحلة المقبلة ومتفائلون به في النجاح".ولفت الى، ان "ما يقال عن وجود ضغوطات ايرانية لتمرير الفياض بعيدة عن الواقع والحكومة تشكلت بإرادة عراقية، وتأجيل التصويت بسبب المواقف السياسية وهو ما أوصلنا الى هذه المرحلة واذا طالت هذه الخلافات فالازمة ستتعقد".وبين الزاملي، ان "علاقة فتح وايران واضحة ومتميزة ونعتز بها لاسيما وهي دعمت العراق في تحرير المناطق المحتلة من عصابات داعش ولكنها لا تتجاوز او تتدخل في الشأن العراقي الداخلي".ودعا "الكتل السياسية الى ان تترك عبد المهدي ليقدم هو مرشحيه داخل مجلس النواب وهو من يكون الفيصل ويكون مرشح الداخلية شخص واحد واذا حصل على الثقة يمرر وبخلافه يرشح أسم آخر".وأكد، ان "هناك اختلافات داخل المكونات نفسها وليس واحدة ضد أخرى" مبينا ان "البلد متجه الى المسار الصحيح" انتهى

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