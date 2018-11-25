ثنائي الزمالك مهددان بالإقصاء من المنتخب التونسي واتهامات للخزري بالتقصير

2018/11/25 | 07:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر لا تزال توابع هزيمتي منتخب تونس أمام مصر والمغرب جارية، وقدم ماهر الكنزاري؛ المدير الفني المؤقت للفريق، تقريرًا مفصلًا للاتحاد التونسي لكرة القدم، حول المباراتين.

نسور قرطاج تلقوا الهزيمة أمام الفراعنة بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2019، ثم هُزموا أمام أسود الأطلس وديًا بهدف وحيد.

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صحيفة "الصريح" التونسية أكدت وفقًا لمصادرها الخاصة أن حمدي النقاز وفرجاني ساسي؛ المحترفين في الزمالك، مهددان بالإقصاء عن صفوف منتخب بلادهم وفقًا للتقرير الذي تقدم به الكنزاري إلى اتحاد الكرة، حيث اتهمهم رفقة وهبي الخزري؛ مهجم المنتخب وسانت إتيان الفرنسي، بالتقصير خلال الإعداد للمباراتين، ووصفهما بأنهما كانا في جولة سياحية وليس في معسكر لخوض مباريات دولية.

يذكر أن الاتحاد التونسي أعلن عقب الهزيمتين أنه لن يتم مد مدة الكنزاري وماهر العقبي على رأس القيادة الفنية للمنتخب، وبدأ البحث عن مدير فني أجنبي جديد للفريق.

وضاعت صدارة المجموعة من نسور قرطاج عقب الهزيمة أمام مصر، ليتراجعوا إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة، متأخرين بالأهداف عن الفراعنة، أصحاب الصدارة بنفس الرصيد من النقاط.

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