اتحاد الشغل التونسي يدعو لاضراب عام لرفع الأجور

2018/11/25 | 07:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس ‬‬‬‬قال الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي يوم السبت انه سيشن إضرابا وطنيا عاما في 17 كانون الثاني المقبل يشمل موظفي وشركات الدولة سعيا للضغط على الحكومة لرفع الأجور.ويأتي التصعيد بعد وقت قصير من إعلان رئيس الوزراء يوسف الشاهد يوم السبت إنه يريد اتفاقا واقعيا مع اتحاد الشغل يراعي المالية […]

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