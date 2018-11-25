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#ريتا عودة - ((أنا الثورة))
2018/11/25 | 07:50
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ريتا_عودة أنا القصائدُ التينزفتُها،والحِبْرُ الذيبهِ تَعَمَّدْتُ.أنا الغابةالتي عبَرْتُهَاوالتَّغْريدُالذي غَرَّدْتُهُ.أَنا حَنِينُ النَّاقاتِ.أَنا شَدْوُ اليَمَامَاتِ.أنا رَجْعُ المَوَاويلِ.أنا شُمُوخُ النَّخيلِ.أنا البَجَعُ.أنا الوَجَعُ.أنا الحَيَاةُتَنْبِضُ في عُرُوقِ المَسَاكينِبِالرُّوحِ...الحَزَانَى ..المُتْعَبِينْ.أنا الأَمَل......

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