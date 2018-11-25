2018/11/25 | 07:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ريتا_عودة أنا القصائدُ التينزفتُها،والحِبْرُ الذيبهِ تَعَمَّدْتُ.أنا الغابةالتي عبَرْتُهَاوالتَّغْريدُالذي غَرَّدْتُهُ.أَنا حَنِينُ النَّاقاتِ.أَنا شَدْوُ اليَمَامَاتِ.أنا رَجْعُ المَوَاويلِ.أنا شُمُوخُ النَّخيلِ.أنا البَجَعُ.أنا الوَجَعُ.أنا الحَيَاةُتَنْبِضُ في عُرُوقِ المَسَاكينِبِالرُّوحِ...الحَزَانَى ..المُتْعَبِينْ.أنا الأَمَل......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ريتا عودة - ((أنا الثورة))) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#ريتا عودة - ((أنا الثورة))) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).