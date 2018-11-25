2018/11/25 | 07:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مدير الأقسام الداخلية يشتم طالبات“بعبارات نابية”فيديو

تداولت صفحات التواصل الإجتماعي، السبت، تسجيلات مصورة، يظهر فيها صوت منسوب لمدير الاقسام الداخلية في جامعة السليمانية نجاد حسين، وهو يشتم طالبات محتجات “بعبارات نابية”

وكانت طالبات القسم الداخلي في جامعة السليمانية قد نظمن احتجاجاً على انتشار الكلاب السائبة في محيط الجامعة، وهجومها على الاقسام.

وبحسب الفيديو، فإن مدير القسم يصرخ بالطالبات المحتجات: “أعرفكم..



و اعرفك انتِ، صوروهم لي، انتن عاهرات، غدا سافصل ١٠٠ منكن و سأملأ المكان بالكلاب..”

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