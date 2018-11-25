حقوق الانسان تدعو الامم المتحد والدول العربية الى تقديم اغاثة انسانية لضحايا السيول

2018/11/25 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاحد، نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة، والدول العربية، لمساعدة ضحايا السيول في العراق.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقت

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