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حقوق الانسان تدعو الامم المتحد والدول العربية الى تقديم اغاثة انسانية لضحايا السيول
2018/11/25 | 07:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وجهت مفوضية حقوق الانسان، اليوم الاحد، نداء استغاثة إلى الأمم المتحدة، والدول العربية، لمساعدة ضحايا السيول في العراق.

وقال عضو المفوضية، فاضل الغراوي، في بيان تلقت

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