2018/11/25 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إلهي وجدتك دائما رحيما

فكيف لاأرجوك ..

ووجدتك دائما ناصرا ومعينا

فكيف لآ أدعوك

فكن معي يا الله في كل أموري

فقد فوضتهآ كلها إليك..

اللهم كما أيقظت عيوننا

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