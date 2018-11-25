English | وظائف


يارب...
2018/11/25 | 07:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إلهي وجدتك دائما رحيما

فكيف لاأرجوك ..

 ووجدتك دائما ناصرا ومعينا

فكيف لآ أدعوك

فكن معي يا الله في كل أموري

فقد فوضتهآ كلها إليك..

اللهم كما أيقظت عيوننا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يارب...) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يارب...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).


كامل التفاصيل في: العهد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ مقتل واصابة العشرات في قصف متبادل في سوريا 
⋙ اصابة 7 منتسبين في سيطرة بذي قار اثر عاصفة مطرية
⋙ سمك مكسيكي “يُصلح قلبه”.. ويمنح الأمل للبشر
⋙ المحور: متمسكون بوزارة الدفاع وسنلجأ للبرلمان لحسم المرشح
⋙ شاهد بالفيديو | صباح الشرقية 24-11-2018 | ام عراقية تواصل الاهتمام بموهبتها الفنية رغم انشغالات الحياة
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | صباح الشرقية 24-11-2018 | ام عراقية تواصل الاهتمام بموهبتها الفنية رغم انشغالات الحياة
⋙ مدير الأقسام الداخلية يشتم طالبات“بعبارات نابية”فيديو
⋙ بالصور.. سيول تصل لوادي حوران غربي الرطبة في الانبار
الأكثر شيوعا