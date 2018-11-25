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قرار مهم لوزارة التعليم بشأن الدراسة المسائية
2018/11/25 | 09:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- محلية- كلكامش برس؛ خفضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معدلات التقديم في الكليات الحكومية “الدراسات المسائية” درجتين.

وذكر مصدر في الوزارة ان “وزارة التعليم في خطوة منها لاستيعاب جميع مخرجات وزارة التربية بمختلف التخصصات الادبي والعلمي بفرعيه “التطبيقي والاحيائي” قررت تخفيض الحدود الدنيا لمعدلات القبول في الدراسات المسائية، من 60 الى 58 درجة بمختلف التخصصات […]

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