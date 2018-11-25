بالصور: رياح شديدة تضرب سيطرة النصر فتدمر مسقفاتها وتصيب أربعة شرطيين

2018/11/25 | 09:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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شبكة اخبار الناصرية:

قالت شرطة محافظة ذي قار اليوم أن رياحا شديدة ضربت مساء اليوم سيطرة النصر في ناحية النصر شمالي المحافظة فتسببت باصابة اربعة شرطيين .





شبكة اخبار الناصرية:قالت شرطة محافظة ذي قار اليوم أن رياحا شديدة ضربت مساء اليوم سيطرة النصر في ناحية النصر شمالي المحافظة فتسببت باصابة اربعة شرطيين .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ان الرياح ادت الى انهيار مسقفات السيطرة و اصابة أربعة شرطيين وفقدان احد كلاب ( k9) فضلا عن تضرر عدد من السيارات المدنية التي كانت قريبة عن السيطرة .واوضح ان جميع الجرحى نقلوا الى مستشفى الرفاعي العام لتلقي العلاج ، فيما قطع الطريق الذي يربط النصر بالرفاعي مؤقتا.يذكر أن محافظة ذي قار تعرضت اليوم موجة مطر غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية.انتهى.

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