English | وظائف


بالصور: رياح شديدة تضرب سيطرة النصر فتدمر مسقفاتها وتصيب أربعة شرطيين
2018/11/25 | 09:16
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الصورة المرفقة: 

لمحة مختصرة: 

شبكة اخبار الناصرية:

قالت شرطة محافظة ذي قار اليوم أن رياحا شديدة ضربت مساء اليوم سيطرة النصر في ناحية النصر شمالي المحافظة فتسببت باصابة اربعة شرطيين .

شبكة اخبار الناصرية:قالت شرطة محافظة ذي قار اليوم أن رياحا شديدة ضربت مساء اليوم سيطرة النصر في ناحية النصر شمالي المحافظة فتسببت باصابة اربعة شرطيين .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية  ان  الرياح ادت الى انهيار  مسقفات السيطرة و اصابة أربعة شرطيين وفقدان احد كلاب ( k9) فضلا عن تضرر عدد من السيارات المدنية التي كانت قريبة عن السيطرة .واوضح ان جميع الجرحى نقلوا الى مستشفى الرفاعي العام لتلقي العلاج ، فيما قطع الطريق الذي يربط النصر بالرفاعي مؤقتا.يذكر أن محافظة ذي قار تعرضت اليوم موجة مطر غزيرة مصحوبة بزوابع رعدية.انتهى.

www.nasiriyah.org/ara/sites/default/files/0d89abcf-e76d-4977-87ca-773946658b71

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: رياح شديدة تضرب سيطرة النصر فتدمر مسقفاتها وتصيب أربعة شرطيين) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور: رياح شديدة تضرب سيطرة النصر فتدمر مسقفاتها وتصيب أربعة شرطيين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).


كامل التفاصيل في: شبكة اخبار الناصرية ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ شاهد.. العزيزية تغرق !
⋙ بالصور.. منع نوع من الأحذية في الإقليم لهذا السبب
⋙ نائب عن نينوى: سكان مخيمات النزوح من ذوي منتسبي الأمن المفصولين
⋙ ديالي: عقود “بشائر الخير” على رصيف الانتظار .. مطالبات التثبيت تعود إلى الواجهة
⋙ توقيع مذكرة لافتتاح المركز الثقافي الفرنسي في محافظة نينوى
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | شهر على حكومة عبد المهدي .. كابينة منقوصة وملفات مؤجلة
⋙ شاهد بالفيديو | سيول واسط تغذي الاهوار ... الية خزن مياه السيول في "هور الشويجه " بمحافظة واسط وتحويله الى نهر دجلة
⋙ بالصور.. منع نوع من الأحذية في الإقليم لهذا السبب
الأكثر شيوعا