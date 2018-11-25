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صحيفة بريطانية: الإمارات بلد متوحش
2018/11/25 | 09:17
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- دولية- كلكامش برس؛ نشرت صحيفة صنداي تايمز البريطانية مقالاً، لرود ليدل، بعنوان “الإمارات بلد متوحش سوقي ولكننا يجب أن نبقيه حليفا لنا”.

ويقول ليدل إنه يجد الإمارات مكانا بغيضا للغاية، في تعامله مع العمالة الوافدة، ولكنه يجد أيضا أن العمالة الأوروبية في الإمارات بغيضة أيضا، بسياراتهم الفارهة وأجورهم المرتفعة والمعفاة من الضرائب.

وأحيانا يتمرد بعض […]

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