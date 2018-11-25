2018/11/25 | 09:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس بعد استفتاء 2016 الذي أيد فيه البريطانيون بغالبية ضئيلة الخروج من أسرة الاتحاد الأوروبي، كان لا بد للساسة البريطانيين والأوروبيين مناقشة الجوانب الإجرائية لقرار بهذا الحجم السياسي والتبعات الاقتصادية والاجتماعية.وبعد تشكيل الحكومة الحالية برئاسة تيريزا ماي، بدعم من «الحزب الاتحادي الديمقراطي» الإيرلندي الشمالي، لكون المحافظين عجزوا عن تحقيق غالبية مطلقة، بدأ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كل شيء عن خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخطوات تنفيذها) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كل شيء عن خطة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخطوات تنفيذها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).