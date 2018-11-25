دهوك... منع بيع أنواع من الأحذية النسائية تحمل علامة الصليب

2018/11/25 | 09:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلبعد انتشار بعض أنواع من الأحذية في أسواق دهوك، تحمل علامة الصليب في أسفلها، تم بأمر من المحافظ ومن خلال قوات الآسايش جمع تلك الأحذية ومنع بيعها، وتقرر أن يعاقب كل من يبيعها.الأحذية المشمولة بالمنع سبعة أنواع، ويقول أحد التجار إن هذه الأحذية مستوردة من الصين إلى إيران ثم إلى إقليم كوردستان فدهوك.ويقول بديع أحمد، صاحب محل في مدينة دهوك: "جاءت سيدتان مسيحيتان إلى محلي يوم الخميس الماضي، وقالتا يجب أن تتوقف عن عرض هذه الأحذية وإلا اشتكيناك، ثم جاءت قوات الآسايش وقمنا بجمع الأحذية التي تحمل علامة الصليب أسفلها".وبأمر من محافظ دهوك، تشكلت لجنة من مراقبي السوق وآسايش المدينة للتخلص من تلك الأحذية، ورغم التعبير عن استيائه من هذه التصرفات، لم يسجل مدير شؤون المسيحيين أية شكوى بهذا الخصوص.وصرح مدير شؤون المسيحيين في مديرية أوقاف دهوك، معن كوركيس، لشبكة رووداو الإعلامية، بأن "هذه هي المرة الثانية التي يحدث فيها هذا، وهو مزعج حقاً، لكنه لن يؤثر على عموم محافظة دهوك".ويدعو قسم من أهالي دهوك إلى السيطرة على السوق بصورة جيدة، وعدم السماح بوصول بضائع من هذا النوع إلى الأسواق.

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