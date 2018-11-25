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التميمي: العراق لا يمتلك رؤية اقتصادية ونفطية واضحة يعتمد عليها في إعداد الموازنات
2018/11/25 | 09:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد الخبير الاقتصادي، أسامة التميمي، أن أسعار النفط قد تهبط إلى ما دون الـ 40 دولاراً للبرميل.

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