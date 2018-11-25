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الزاملي: الكابينة الوزارية سيتم حسمها قبل يوم الثلاثاء المقبل
2018/11/25 | 09:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أكد النائب عن تحالف الفتح عباس الزاملي، أن الكابينة الوزارية سيتم حسمها قبل يوم الثلاثاء المقبل، وقد يكون البرلمان هو الفيصل في رفض أو قبول بعض المرشحين وخاصة لحقيبتي الداخلية والدفاع، وفي حال تم رفض بعض المرشحين فأن رئيس الوزراء سيقدم اسماء اخرى ويعرضها للتصويت.

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