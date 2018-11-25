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تحالف المحور الوطني متمسكون بوزارة الدفاع
2018/11/25 | 09:25
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أكد عضو عن تحالف المحور الوطني، لجوء كتلته الى مجلس النواب فيما اذا استمر تعطيل اختيار مرشح وزارة الدفاع.

وقال عضو المحور صباح الكربولي “متمسكون بترشحياتنا لحقيبة الدفاع ورشحنا مجموعة أسماء بينهم ضباط عسكرين معروفين ويبقى حرية الاختيار لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي”، لافتا الى ان “هذا الترشيحات جاء بعد الهجمة واللغط الذي حصل على […]

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