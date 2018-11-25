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الموارد المائية تحدد كميات السيول وتستنفر ملاكاتها
2018/11/25 | 09:25
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 استنفرت وزارة الموارد المائية، ملاكاتها لاغاثة المناطق التي لتعرضت للسيول.

وذكرت الوزارة في بيان ، ان “الوزارة أستنفرت جميع كوادر وملاكات ألوزارة ألهندسية وألفنية باستخدام كافة الامكانات المادية والبشرية من الاليات والمعدات في جميع ألمحافظات وخصوصا ألمحافظات ألواقعة على مسار ألسيول وألأمطار التي اتت من ألزاب ألصغير ومنطقة الجزيرة جنوب الحضر في محافظة نينوى والحدود […]

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