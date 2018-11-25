Google Pay تتوسع لتشمل المزيد من البنوك

2018/11/25 | 09:28

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

من المعروف أن كافة المنتجات التى تطرحها جوجل وأبل تتنافس مع بعضها البعض فى مختلف الأسواق، بداية من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وصولا لخدمات الدفع عبر المحمول والخدمات اللاسلكية، إذ من المحتمل أن يكون كل من Google Pay وApple Pay من بين خدمات الدفع عبر الهاتف الأكثر استخدامًا فى الولايات المتحدة، ولكن لا تريد أى منهما الالتزام بتطبيق شامل حتى الآن.

ووفقا لما نشره موقع phonearena الهندى، فعلى الرغم من أن شركتى جوجل وأبل، قدّمتا خدمات الدفع عبر الهاتف فى العديد من البلدان والدول حول العالم، إلا أن الولايات المتحدة تظل محور تركيزها الرئيسى، على الأقل حتى تصل إلى نسبة تغطية 100٪، وهو ما دفع شركة جوجل مؤخرا لإضافة ما يصل إلى 16 بنك جديد إلى قائمة المؤسسات المالية التى تقدم دعم Google Pay.

ويمكن لباقى المستخدمين فى الولايات المتحدة أو أى دولة أخرى فى العالم معرفة ما إذا كان مصرفهم يدعم Google Pay أم لا، وذلك من خلال التحقق من صفحة دعم Google، التى تحتوى على ما يقرب من 1800 مؤسسة.

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