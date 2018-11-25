استراليا:الحرائق تجتاح ولاية نيوساوث ويلز

2018/11/25 | 09:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت السلطات الاسترالية عن اندلاع سلسلة حرائق ضخمة في غابات مدينة سيدني الأسترالية.وقال مصدر, ان ” السلطات حثت السكان في ضواحي سيدني الجنوبية الغربية على البقاء متيقظين وترك منازلهم القريبة من النيران”.واشار الى ان ” الرياح القوية التي وصلت سرعتها الى ٧٠ كلم في الساعة ادت الى منع استخدام المروحيات و الطائرات الاخرى في جهود اخماد الحرائق”.

مبينا ان خدمة الطوارئ في الولاية نصحت بتجنب خطوط الكهرباء المكسورة، وأخذ الحذر من الأشجار التي ممكن ان تسقط و المتساقطة على الطريق.

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