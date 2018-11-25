2018/11/25 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموارد المائية في المثنى: وصول السيول إلى منطقة المملحة .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الموارد المائية في المثنى:وصول السيول إلى منطقة المملحة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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