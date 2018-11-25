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الموارد المائية في المثنى:وصول السيول إلى منطقة المملحة
2018/11/25 | 09:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الموارد المائية في المثنى: وصول السيول إلى منطقة المملحة .

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