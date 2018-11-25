2018/11/25 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوسكيتس منتقداً زميله: عليه إدراك فلسفة برشلونة

بغداد/..



أعرب لاعب وسط برشلونة الاسباني لكرة القدم سيرجيو بوسكيتس، الاحد، عن رضاه بخصوص التعادل (1-1) أمام أتلتيكو مدريد، في الجولة الـ13 من الليغا.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، عن بوسكيتس قوله "لقد سيطرنا على المباراة، واستحوذنا على الكرة، لكن لم تسنح لنا الكثير من الفرص، وكذلك لم يخلق أتلتيكو فرصا".

وتابع ان "هدف أتلتيكو كان غير عادل على الإطلاق، بالنسبة لمجريات اللقاء، لكننا سنبالغ إذا قلنا إننا استحقينا الفوز".

وأوضح "لم ننجح في تمرير الكرة بين الخطوط، لم يسمحوا لنا بذلك، فخطوط أتلتيكو قريبة للغاية، وهم يجيدون في هذا النوع من المباريات".

وزاد "كنا نتوقع أن يلعبوا بتلك الطريقة، لكن ليس بهذا الشكل المبالغ فيه"، مردفا ان "أسلوب أتلتيكو ليس ممتعا، لكن علينا احترامه".

وبشأن زميله، عثمان ديمبلي، صاحب هدف التعادل، قال بوسكيتس "علينا أن نساعد ديمبلي، كما يجب عليه أن يساعد نفسه، هذا الهدف سيكون جيدًا بالنسبة له، لكن عليه أن يدرك فلسفة برشلونة".



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