الخربيط: المحور الوطني خول الحلبوسي بتقديم مرشح الدفاع من خارج المكون

2018/11/25 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن المحور الوطني عبد الله الخربيط، اليوم الأحد، عن ترشيح عدة أسماء "من خارج المكون السني" لشغل حقيبة وزارة الدفاع من بينهم رئيس

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