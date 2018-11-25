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الخربيط: المحور الوطني خول الحلبوسي بتقديم مرشح الدفاع من خارج المكون
2018/11/25 | 09:29
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-  كشف النائب عن المحور الوطني عبد الله الخربيط، اليوم الأحد، عن ترشيح عدة أسماء "من خارج المكون السني" لشغل حقيبة وزارة الدفاع من بينهم رئيس

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