السعودية تنتظر عقوبات امريكية من مجلس الشيوخ الاسبوع المقبل

2018/11/25 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت صحيفة "ذي هيل" الأميركية، اليوم الاحد، أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعتزم إجراء إحاطة لأعضاء مجلس الشيوخ الأسبوع القادم بشأن فرض عقوبات على

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