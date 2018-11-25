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رئيس الوفد اليمني المفاوض : العدوان السعودي يكشف النوايا المبيتة لإفشال كل مساعي السلام
2018/11/25 | 09:32
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الأنصار/… أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، الأحد، أن تصعيد العدوان السعودي الأمريكي يكشف النوايا المبيتة لإفشال كل مساعي السلام.

وقال عبد السلام في تغريدة على “تويتر” إن “طيران العدوان السعودي شنّ أكثر من 35 غارة جوية خلال الـ 12 ساعة الماضية على مدينة الحديدة مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف علي بيوت المواطنين والأحياء […]

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