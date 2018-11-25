2018/11/25 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنصار/… أكد رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، الأحد، أن تصعيد العدوان السعودي الأمريكي يكشف النوايا المبيتة لإفشال كل مساعي السلام.وقال عبد السلام في تغريدة على “تويتر” إن “طيران العدوان السعودي شنّ أكثر من 35 غارة جوية خلال الـ 12 ساعة الماضية على مدينة الحديدة مع قصف مدفعي وصاروخي مكثف علي بيوت المواطنين والأحياء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الوفد اليمني المفاوض : العدوان السعودي يكشف النوايا المبيتة لإفشال كل مساعي السلام alansaar.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوفد اليمني المفاوض : العدوان السعودي يكشف النوايا المبيتة لإفشال كل مساعي السلام) نشر أولاً على موقع (الانصار) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوفد اليمني المفاوض : العدوان السعودي يكشف النوايا المبيتة لإفشال كل مساعي السلام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الانصار).