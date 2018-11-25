الامارات تعتمد قرار تأشيرات الاستثمار وأصحاب المواهب التخصصية

2018/11/25 | 09:32

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الاقتصاد نيوز _ بغداد

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي قرار تأشيرة المستثمرين ورواد الأعمال وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين بهدف تسهيل مزاولة الأعمال، وخلق بيئة استثمارية جاذبة ومشجعة على نمو ونجاح الأعمال للمستثمرين ورجال الأعمال والموهوبين.

وتضمن القرار شروط وأحكام الحصول على تأشيرات طويلة الأمد لكل من المستثمرين، ورواد الأعمال، وأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة والطلاب المتفوقين لاستقطاب الكفاءات والمواهب في كافة القطاعات الحيوية للاقتصاد.

فيما تضمن القرار الأحكام الخاصة بالتسهيلات الممنوحة للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها وتحدد فئتين للمستثمرين، المستثمر في عقار بقيمة إجمالية للأصل العقاري لا تقل عن 5 مليون درهم، ويتم منحه إقامة لمدة خمس سنوات.

والمستثمر في الاستثمارات العامة من خلال وديعة أو إنشاء شركة أو أن يكون شريكاً بقيمة استثمارية لا تقل عن 10 مليون درهم، أو بإجمالي استثمارات لا تقل عن 10 مليون درهم في كل المجالات المذكورة على أن لا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي الاستثمارات يحصل على إقامة متجددة كل 10 سنوات.

هذا وتضمن القرار كذلك الأحكام الخاصة بالتسهيلات الممنوحة وتحدد فئتين لرواد الأعمال الأولى كامتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى أو أن يكون حاصلاً على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة في الدولة.



ويتم منح رواد الأعمال تأشيرة لمدة 5 سنوات مع قابلية التأهل للحصول على إقامة دائمة للمستثمرين في حال استيفاء شروط فئة المستثمر.

كما يتضمن القرار الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة 10 سنوات لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة من أطباء ومتخصصين وعلماء ومخترعين ومبدعين في مجال الثقافة والفن.

وايضاً يتضمن القرار الأحكام الخاصة بمنح تأشيرة لمدة 5 سنوات للطلاب المتفوقين والحاصلين على تقدير امتياز ما يمثل معدل 95% على الأقل في الثانوية العامة في المدارس الحكومية والخاصة وعلى تقدير امتياز ما يمثل معدل 3.75 GPA على الأقل عند التخرج من الجامعات الموجودة داخل الدولة وخارجها.

يذكر أن قرار مجلس الوزراء تضمن قبل أشهر، منح المستثمرين تأشيرات إقامة تصل لعشر سنوات لهم ولجميع أفراد أسرهم بالإضافة لمنح تأشيرات إقامة تصل لعشرة أعوام للكفاءات التخصصية في المجالات الطبية والعلمية والبحثية والتقنية ولكافة العلماء والمبدعين من أهل الثقافة والفنون بهدف استقطاب أكبر للاستثمارات الأجنبية.

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