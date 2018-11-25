2018/11/25 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- http://alsadanewsiraq.com/?feed=rss2

أصدر نادي قطر القطري، بيانا رسميا، أكد فيه التمسك ببقاء لاعبه العراقي، حسين علي، في صفوف الفريق.



ونقل البيان تصريح رئيس جهاز الكرة في النادي، خالد سعيد المناعي، الذي نفى ما تناولته بعض وسائل الإعلام، حول نية قطر التخلي عن المحترف العراقي، وإنهاء التعاقد معه.



وقال المناعي إن كل ما تم التطرق إليه، لا يمت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نادي قطر القطري يؤكد التمسك ببقاء لاعبه العراقي حسين علي وكالة الصدى نيوز الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نادي قطر القطري يؤكد التمسك ببقاء لاعبه العراقي حسين علي) نشر أولاً على موقع (الصدى نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نادي قطر القطري يؤكد التمسك ببقاء لاعبه العراقي حسين علي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصدى نيوز).