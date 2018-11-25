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نادي قطر القطري يؤكد التمسك ببقاء لاعبه العراقي حسين علي
2018/11/25 | 09:34
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أصدر نادي قطر القطري، بيانا رسميا،  أكد فيه التمسك ببقاء لاعبه العراقي، حسين علي، في صفوف الفريق.

ونقل البيان تصريح رئيس جهاز الكرة في النادي، خالد سعيد المناعي، الذي نفى ما تناولته بعض وسائل الإعلام، حول نية قطر التخلي عن المحترف العراقي، وإنهاء التعاقد معه.

وقال المناعي إن كل ما تم التطرق إليه، لا يمت […]

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