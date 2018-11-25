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كتلة بدر النيابية تترك حسم ترشيح الفياض للبرلمان
2018/11/25 | 09:34
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 أعربت كتلة بدر النيابية، عن أملها بترك حسم ترشيح فالح الفياض، لمجلس النواب.

وقال النائب عن بدر، عباس الزاملي، “نأمل من السيد مقتدى الصدر، ترك ترشيح الفياض لمجلس النواب ودعم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في المرحلة المقبلة”.

وأضاف، ان “حسم الوزارات يكون بالتوافق وبخلافه فسيكون البرلمان هو الفيصل” مبيناً، ان “عبد المهدي طرح الأسماء […]

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