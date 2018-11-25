السليمانية تشهد أول عملية لاستبدال صمامات القلب من خلال القسطرة على مستوى كوردستان والعراق

2018/11/25 | 09:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو- أربيلشهد مركز أمراض القلب في مدينة السليمانية، أولى عملية لاستبدال صمامات القلب من خلال القسطرة في العراق وإقليم كوردستان.ويقول الطبيب المتخصص في أمراض القلب، الذي أجرى العملية، د.آرام جمال إن هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها عملية من هذا النوع في العراق، ولدى استضافته في نشرة الأخبار الصحية لقناة رووداو، قال إن هذه العملية تجرى للأشخاص الذين يعانون من ضيق شديد في الصمامات القلبية قد يؤدي إلى الوفاة في حال عدم إجراء العملية.ويقول وزير الصحة في إقليم كوردستان، الدكتور ريكوت رشيد، إن مركز أمراض القلب في السليمانية ومن خلال التعاون مع فريق طبي دولي، يقوم بمعالجة أمراض القلب وسيكون استبدال صمامات القلب من خلال القسطرة من بين أهم الطرق العلاجية التي يتبعها.عملية استبدال صمامات القلب من خلال القسطرة تُجرى للمرضى الذين لا يتحملون عمليات فتح الصدر التقليدية، وفي هذه الحالة يغادر المريض المستشفى مبكراً كما أن مضاعفات العملية أقل من مضاعفات العمليات التقليدية.

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