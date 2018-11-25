توقيع مذكرة لافتتاح المركز الثقافي الفرنسي في محافظة نينوى

2018/11/25 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوىوقع محافظ نينوى مذكرة مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الفرنسي بحضور وفد فرنسي رفيع المستوى، وكذلك مسوؤلين من نينوى لفتخ مركز ثقافي فرنسي في المحافظة هو الاول من نوعه.

وقالت رئيس لجنة العلاقات الخارجية في الجمعية الوطنية الفرنسية ماغييل دو سارنيز في مؤتمر صحفي مشترك مع محافظة نينوى في ديوان المحافظة في مدينة الموصل وحضرة “النور نيوز” السبت “قدمنا الى مدينة الموصل كوفد فرنسي ضم عضوين بارزين في البرلمان الفرنسي والسفير الفرنسي في العراق برونو اوبير، هذه الزيارة لدعم فرسنا لمدينة الموصل”.

واضافت “حققننا انجاز كبير وخطوة كبيرة جدا وهو التوقيع على اتفاقية على فتح المركز الثقافي الفرنسي في محافظة نينوى داخل جامعة الموصل” مشيرة الى ان “محافظ نينوى وقع على الموافقة كخطوة اولى للبدء بعمل المركز ومن الضروري بمكان الدفع بتعزيز التعاون الثقافي في المستقبل ونحن ممتنين لاعطاء الضوء الاخضر لانطلاق عمل المركز الثقافي وسيكون ذ فائدة لكلا البلدين”.

واوضحت “سيشكل المركز نواة وإنطلاقة جديدة وقوية لتوسيع التعاون الثقافي بين فرنسا ونينوى وكلنا حكومة وشعبنا وبرملنا في فرسنا مع نهوض الموصل على الصعيد الثقافي والاجتماعي وفي جميع المجلات”.

وحضر اللقاء ايضا نائب المحافظ لشؤون الخدمات حسن العلاف وقائمقام الموصل زهير الاعرجي وعدد من اعضاء مجلس محافظة نينوى.

من جانبه قدم محافظ نينوى نوفل العاكوب شرحا عن وضع الموصل خلال مرحلة داعش وما بعدها وقائلا: “أن اهالي الموصل من الناس الذين يحبون النظام والعمل وسرعة استجابة المواطنين لاعادة بناء مدينتهم كانت مبهرة، وأن دور فرنسا لا ينكر”.

وأضاف “هناك مشروع توأمة بين محافظة نينوى ومحافظة ليو الفرنسية”.

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