ديالي: عقود “بشائر الخير” على رصيف الانتظار .. مطالبات التثبيت تعود إلى الواجهة

2018/11/25 | 09:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ ديالىمنذ أيام تتواصل مطالبات موظفي العقود والأجور اليومية في مختلف الدوائر الحكومية بالتثبيت على الملاك الدائم، مع بدء كابينة عبد المهدي أعمالها، فيما تبرز عقود “بشائر الخير” في محافظة ديالى كأحد الملفات المهمة التي تحتاج إلى معالجة.

ويعتصم منذ أيام موظفو كهرباء محافظتي ذي قار والديوانية، للمطالبة بتثبيتهم على الملاك الدائم وتحسين مستحقاتهم المالية، وفيما نظم معلمو الديوانية الاحد الماضي، اعتصامًا للاحتجاج على تأخر علاواتهم وترفيعاتهم، ناشد عمال مجاري في البصرة، بصرف مستحقاتهم المالية المتأخرة منذ 6 أشهر.

عقود بشائر الخير تنتظر “الخير”وعقود “بشائر الخير” هي حملة أطلقت عام 2010، إبان ولاية رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لتعيين نحو 20 ألف موظف في محافظة ديالى.

واطلقت الحكومة الاتحادية في ديالى اواخر عام 2009 مشروعا لتعيين 20 الف شخص وبصفة متعاقد لمدة 6 اشهر، لامتصاص البطالة ومنع استغلال الجماعات المسلحة للعاطلين في المناطق الساخنة واغرائهم مادياً، إلا أن المشروع لم يحقق أهدافه لاصطدامه بقوانين وإجراءات لجنة بشائر الخير، ووزارة التخطيط التي تسببت بتأخر وتلكؤ صرف مستحقات أغلب المتعاقدين.

واعلنت محافظة ديالى عام 2013 عن موافقة وزارة المالية على تثبيت اكثر من 16 ألف موظف ضمن عقود بشائر الخير، بناء على قرار مجلس النواب العراقي في الـ23 من شباط 2012 الذي تضمن تثبيت عقود بشائر الخير في ديالى وعقود اسناد ام الربيعين في نينوى.

وصوّت مجلس النواب عام 2012 على تثبيت المتعاقدين في خطتي إسناد أم الربيعين بنينوى وبشائر الخير في ديالى، حيث تشكلت لجنه خاصة برئاسة النائب محمد الخالدي الذي كان مقررًا في مجلس النواب آنذاك.

وقال الرئيس السابق للجنة الخاصة بتعيينات “عقود البشائر” النائب محمد الخالدي إن نحو 13 الف موظف تم تعيينهم على الملاك الدائم، فيما بقى نحو ألفين ونصف موظف، لم يعيّنوا لغاية الآن، مشيرًا إلى أن ذلك يتطلب جهودًا من النواب في محافظة ديالى.

وأضاف الخالدي في تصريح لـ”النور نيوز” أن “الموازنة يجب أن تتضمن تخصيصات مالية لتثبيت من تبقى من عقود بشائر الخير، خاصة وأنهم منذ سنوات تم التعاقد معهم، مؤكدًا أهمية تفعيل اللجنة الخاصة بعقود “بشائر الخير” للمطالبة بحقوهم في مجلس النواب وتثبيتهم”.

وأشار الخالدي، إلى أن “ما أخّر تثبيت الكثير من هؤلاء المتعاقدين هو عددهم الكبير، ووجود أخطاء في الدرجات الوظيفية المخصصة من قبل وزارة المالية، فضلًا عن عدم التحاق بعضهم في الدوائر التي نُسبوا إليها”.

بدوره طالب عضو مجلس محافظة ديالى رعد المسعودي، الجمعة، ممثلي ديالى في مجلس النواب العراقي والحكومة المحلية بشقيها التنفيذي والتشريعي بالضغط على الحكومة الاتحادية لايجاد الحل الامثل لتثبيت ماتبقى من عقود بشائر الخير.

وقال المسعودي في تصريح صحفي إن تلك “الشريحة التي ظلمت بسبب بعض المناكفات السياسية بوقتها بحيث حرمت من التعيين عكس بعض أقرانهم الذين تم تعينهم، مطالبًا، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والجهات ذات العلاقة بـ”النظر بعين الاعتبار إلى هذه المطالب، والتي هي بمثابة تحقيق المستقبل لهذه الفئه وعوائلهم.

وأضاف، أن “كل الاجراءات الاصولية وحتى التخصيص المالي موجود في تلك الفتره ولكن للاسف لحد هذه اللحظة لم تفعل وبدون سبب يذكر، داعيًا إلى تشكيل لجنة مختصة واجبها التحقيق بملابسات هذه الموضوع لكي نضمن العدالة واحقاق الحق لشبابنا”.

ومع بدء حراك ثورة العقود برزت المطالبات بشأن تثبيت عقود بشائر الخير، على الملاك الدائم، فيما قال الناشط أنمار العزاوي إن تلك المطالبات مستمرة منذ نحو عشر سنوات.

وأضاف العزاوي في حديث لـ”النور نيوز” أن “بعض النواب في محافظة ديالى استغلوا ملف عقود” بشائر الخير” على مدى السنوات الماضية، خاصة في وقت الدعايات الانتخابية، حيث يروّجون بأنهم سيعملون على تثبيت المتعاقدين، وهو ما لم يحصل”.

وأضاف، أن “ذلك ولّد نقمة كبيرة على نواب المحافظة، مشيرًا إلى أن برلمانيين في اللجان المالية على مدار السنوات الماضية، خاصة اللجنة التي ترأست خصيصًا لمتابعة تلك العقود”.

وفي عام 2016 أعلن رئيس ائتلاف ديالى هويتنا النيابية النائب صلاح مزاحم الجبوري، عن جمع تواقيع 120 نائبًا من أجل مطالبة الحكومة المركزية بتثبيت أكثر من ثلاثة آلاف من أصحاب عقود “بشائر الخير” في محافظة ديالى.

لكن تلك المساعي لم تسفر عن شيء لغاية الآن.

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