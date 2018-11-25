نائب عن نينوى: سكان مخيمات النزوح من ذوي منتسبي الأمن المفصولين

2018/11/25 | 09:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال النائب عن كتلة {نينوى هويتنا}، محمد اقبال، ان "معظم من يسكن مخيمات النازحين اليوم هم من عوائل منتسبي الاجهزة الامنية الذين فصلوا ولم يعودوا للخدمة".وذكر إقبال في بيان، تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "معاناة هذه الشريحة المظلومة باتت كبيرة، بعد أن اجتمع عليهم انقطاع الرزق وغرق مخيماتهم بسبب السيول والامطار".ونبه الصيدلي إلى انه "وعلى الرغم من المطالبات الكثيرة لاعادة المفصولين الى الخدمة ، بقي هذا الملف مفتوحاً ودون علاج إلى هذه اللحظة".وشدد على، ان "المسؤولية باتت كبيرة على الحكومة المركزية لتقديم العلاج الشامل والعاجل لهذا الملف، فهو يعد ضرورة انسانية وواجباً وطنياً لا يمكن التهاون فيه".انتهى

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