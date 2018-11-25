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بالصور.. منع نوع من الأحذية في الإقليم لهذا السبب
2018/11/25 | 09:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منوعات- كلكامش برس؛ بعد انتشار بعض أنواع من الأحذية في أسواق محافظة دهوك، تحمل علامة الصليب في أسفلها، تم بأمر من المحافظ ومن خلال قوات الآسايش جمع تلك الأحذية ومنع بيعها، وتقرر أن يعاقب كل من يبيعها.

والأحذية المشمولة بالمنع هي سبعة أنواع، ويقول أحد التجار إن هذه الأحذية مستوردة من الصين إلى إيران ثم […]

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