مدير شرطة نفط الجنوب: تهريب النفط يتم بمعامل صناعية مُجازة من الصناعة

2018/11/25 | 10:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس كشف مدير شرطة نفط الجنوب العميد علي حسن هليل، الاحد، عن الطرق الجديدة لعصابات تهريب المشتقات النفطية في محافظة البصرة والمنطقة الجنوبية.وقال هليل، في تصريح صحفي اطلعت عليه “ناس”، اليوم (25 تشرين الثاني 2018)، إن “تهريب المشقات النفطية يتم عبر عصابة مختصة باستخدامها واجهات رسمية للمتاجرة والتهريب، مثل المعامل الصناعية او […]

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